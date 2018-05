Dodgers colocan a Kershaw en la lista de lesionados

Los Dodgers de Los Ángeles colocaron este domingo al estelar Clayton Kershaw en la lista de lesionados por 10 días debido a una tendinitis en el bíceps izquierdo que sufrió en la víspera, anunció el mánager Dave Roberts antes del encuentro ante los Padres de San Diego en México.

El zurdo de 30 años de edad tiene marca de 1-4 con 2.68 de efectividad esta campaña con 48 ponches y 10 bases por bolas en 44 innings. El martes pasado permitió dos carreras y seis hits ante Arizona.

"Ciertamente no es ideal, pero ya el cuerpo médico puso manos a la obra y estamos optimistas y con esperanza”, comentó Roberts. “Yo me enteré ayer que mientras estaba calentando el brazo no se sintió bien. Él [Kershaw] me dijo que durante su última apertura lo sintió un poco y por eso le dimos unos días extra de descanso”

Kershaw, tres veces ganador del Cy Young de la Liga Nacional, está en la lista de lesionados por cuarta ocasión. Se ausentó del 23 de marzo al 5 de mayo de 2014 debido a una desgarre en la espalda, del 27 de junio al 9 de septiembre de 2016 debido a una hernia discal y del 24 de julio al 1 de septiembre del año pasado por molestias lumbares.

"Es algo difícil de entender, pero tenemos que seguir adelante”, comentó Roberts, quien informó que Kershaw viajó a Los Ángeles este domingo para ser evaluado a profundidad. "Sé que está frustrado, porque él quiere cargar al equipo"

Kershaw gana 30.4 millones de dólares este año, en la quinta temporada de un contrato por 215 millones y 7 años, pero tiene los derechos de rescindir el acuerdo después de la Serie Mundial y convertirse en agente libre, cediendo la oportunidad de ganar sueldos de 32 millones el próximo año y 33 millones en 2020.