Dolphins aprovechan errores y vencen 20-12 a Jets

Ryan Tannehill lanzó dos pases de touchdown, Kenyan Drake anotó por tierra y los Dolphins de Miami aprovecharon los errores de Sam Darnold para derrotar este domingo 20-12 a los Jets de Nueva York.

T.J. McDonald y Xavien Howard interceptaron un pase cada uno del quarterback novato de los Jets para que los Dolphins iniciaran con marca de 2-0 una temporada por primera vez desde 2013.

❌❌❌ @Iamxavienhoward PICKS OFF Darnold

Tannehill completó 17 de 23 pases para 168 yardas y sumó 44 yardas en ocho acarreos.

Con los Jets (1-1) manteniendo vivas las esperanzas de una remontada cerca del final, Frank Gore -que rebasó a Curtis Martin en el cuarto puesto de la lista de yardas terrestres de todos los tiempos de la NFL- atrapó un pase corto y avanzó 19 yardas en tercera y 19 para sellar el triunfo.

Darnold acertó 25 de 41 pases para 334 yardas con un touchdown, pero sufrió dos interceptaciones en su segunda apertura en la NFL y todo el partido batalló para hacer que la ofensiva de Nueva York avanzara.

CHIEFS GANAN EN PITTSBURGH

Patrick Mahomes empató un récord de la franquicia con seis pases de touchdown y los Chiefs de Kansas City dieron una impresionante exhibición ofensiva en la victoria de 42-37 sobre los Steelers en Pittsburgh.

El quarterback de 22 años terminó con 23 pases completos en 28 intentos para 326 yardas en la tercera apertura de su carrera, y los Chiefs (2-0) se apuntaron un triunfo en Pittsburgh por primera vez desde 1986.

We're off to a 🔥 2-0 start.