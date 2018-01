Donaldson pacta por un año y 23 millones de dólares con Azulejos

El antesalista Josh Donaldson y los Azulejos de Toronto pactaron un contrato por un año y 23 millones de dólares, un aumento de salario de 6 millones para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2015.

El toletero de 32 años bateó .270 con 33 jonrones y 78 remolcadas en 113 partidos en 2017. El jugador de cuadro estuvo fuera de acción entre el 14 de abril y 25 de mayo por una lesión de la pantorrilla.

