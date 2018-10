Drew Brees hace historia y Saints destrozan 43-19 a Redskins

Un envío de touchdown de 62 yardas al novato Tre'Quan Smith convirtió a Drew Brees en el líder de todos los tiempos en yardas por pase de la NFL y abrió el camino a los Saints de New Orleans para aplastar el lunes 43-19 a los erráticos Redskins de Washington.

Brees entró al partido a 201 yardas de superar la marca previa de Peyton Manning, de 71 mil 940 yardas. Consiguió 250 yardas y dos touchdowns al medio tiempo y finalizó con 26 pases completos de 29 lanzados para 363 yardas y tres anotaciones.

Drew Brees was mic'd up for one of the biggest plays of his career and a historical @NFL moment! 🔊 pic.twitter.com/6lQOf9j7Gh