Duelo de estrategias en la final de la Champions

El técnico alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, afirmó este viernes en rueda de prensa que el Real Madrid parte con ventaja por su experiencia en la final de la Liga de Campeones de este sábado en Kiev (1:45 p.m.), pero espera encontrar la táctica adecuada para nivelar ese hándicap.

"Estoy seguro que los segundos antes del partido, Real Madrid estará más confiado que nosotros, pero nunca han jugado contra nosotros. Somos el Liverpool. Este club tiene en su ADN que siempre luchamos por grandes cosas, porque somos el Liverpool", afirmó.

"La experiencia que tienen es una gran ventaja, es cien por cien así, pero en un partido, la experiencia no ayuda siempre. Tenemos que ponerles todas las dificultades posibles. No podemos luchar a su nivel, pero las tácticas están ahí en fútbol para poner a tu nivel a un equipo que es mejor. Es duro conseguirlo pero debemos intentarlo", explicó.

Klopp perdió hace cinco años con el Borussia de Dortmund una final de Champions contra el Bayern Múnich, en Wembley.

"Una final es algo grande y como técnico debes preparar muchas cosas. Algunas cosas en los entrenamientos, pero sobre todo en términos de convencimiento, estando tranquilo", indicó.

"Llegar a una final de Champions como técnico es difícil, tal vez solo llegas una vez en la vida. Así recuerdo aquella de 2013. Jugamos un buen partido contra un equipo muy fuerte. Ahora he vuelto, me llevó un tiempo. Estos chicos me han dado una segunda oportunidad, lucharon mucho. Juguemos esta nueva oportunidad", añadió.

ZIDANE DICE QUE NO SON FAVORITOS

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, mostró su desacuerdo con la etiqueta de favorito de su equipo en la final de la contra el Liverpool, el sábado en Kiev.

"No es así. Pueden decir muchas cosas pero sabemos que no es así. No somos favoritos ni Liverpool tampoco lo es. Es un 50-50 como siempre en las finales. Tenemos que hacer un gran partido para ganar. Dentro del vestuario no nos sentimos favoritos de nada", explicó.

"Hemos llegado aquí con mucho trabajo, mucho talento, seguro, pero mucho trabajo. Llegar a una final no es nada fácil. Contento de jugar otra vez una final".

Zidane busca su tercer triunfo en Liga de Campeones, algo que solo lograron Bob Paisley en el Liverpool y Carlo Ancelotti en Milan y Real Madrid, pero sería el primero en ganar tres años seguidos.

"Es bonito. Yo vivo de eso, es mi pasión, siempre he competido. Pero detrás de eso hay mucho trabajo, no solo de mí, sino de los jugadores también. Es lo que tiene este club. Trabajando en el Real Madrid puedes llegar a lo que estamos haciendo".

Zidane afirmó en el pasado que Cristiano Ronaldo afronta este tipo de partidos al 150 por ciento.

Zidane es consciente de que sus decisiones dejarán en el banquillo a algunos jugadores que sueñan con disputar la final.

"Tengo que tomar decisiones pero todos los jugadores son muy buenos. Habrá buenos jugadores fuera. Un jugador puede estar decepcionado, pero cuando empieza el partido está con el equipo y tiene que ser así. Siempre hay jugadores que se quedan en el banquillo, pero pueden aportar siempre algo al equipo y eso es importante".

"El peor momento para un entrenador es cuando tienes que elegir y más en una final. Cuando hay jugadores que no va a cambiarse o no va a jugar. Los jugadores lo saben, pero es mi responsabilidad y lo tengo que asumir", explicó.