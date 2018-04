Durant y Thompson guían remontada de los Warriors ante Spurs

Stephen Curry presenció encantado otra desequilibrada victoria de los Warriors desde la banca.

Los campeones defensores de la NBA soportan mejor la ausencia del que fuera nombrado Jugador Más Valioso en dos ocasiones en los playoffs gracias al buen momento por el que pasan Kevin Durant y Klay Thompson.

Durant inició un parcial decisivo en el tercer cuarto y terminó con 32 puntos, Thompson aportó 31 y repartió cinco asistencias en otra actuación impresionante en la postemporada y los Warriors vinieron desde atrás en la segunda mitad para imponerse este lunes por 116-101 a los Spurs de San Antonio.

Golden State tiene una ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete que abre los playoffs. Ante la posible ausencia de Curry para lo que resta de serie por un esguince en la rodilla izquierda, los Warriors desplegaron todo su poder ofensivo para lograr sus dos primeras victorias en la carrera hacia un nuevo anillo.

"Nadie puede compensar las contribuciones de Steph individualmente”, comentó Thompson. "Eso tiene que hacerse como equipo y aun así es difícil por la forma en la que él lanza”.

Thompson ha encontrado su ritmo tras una baja de dos semanas en marzo, luego de romperse el pulgar derecho. Tras su brillante registro de 11 canastas de 13 intentos en el Juego 1 del sábado, que terminó con victoria de 113-92 para los Warriors, el lunes convirtió 12 de 20 oportunidades.

Durant capturó también seis rebotes y repartió otras tantas asistencias para Golden State, que terminaron el juego sin el ala-pívot David West, que se torció el tobillo izquierdo al inicio del último parcial.

LaMarcus Aldridge terminó con 34 puntos para los Spurs y Rudy Gay, que entró en el quinteto inicial, aportó 12.

El argentino Manu Ginóbili sumó 10 puntos, atrapó dos rebotes y repartió tres asistencias en 22 minutos sobre la cancha.

La serie se mueve ahora a San Antonio, donde el jueves se disputará el juego 3.

EL HEAT RESISTE Y GANA

Dwyane Wade anotó 28 puntos para romper la racha de 17 victorias consecutivas de los 76ers y guiar al Heat de Miami a un triunfo el lunes por 113-103 sobre Filadelfia, en el segundo partido de su serie de la primera ronda de los playoffs.

