EU, México, Honduras y Costa Rica, listos para su debut en la Liga de Naciones de Concacaf

Estados Unidos, México, Honduras y Costa Rica, las selecciones de mejor ranking en la Concacaf, harán su debut en la Liga de Naciones de esa confederación en la doble fecha que se disputará del 10 al 15 de octubre.

Estos equipos fueron ubicados, cada uno, en los cuatro grupos de la Liga A. Cada grupo está integrado por tres participantes.

Los líderes de grupo se clasificacarán a una fase definitoria -a partir de semifinales- para sacar a un campeón en 2020; y también obtendrán en automático su plaza para la Copa Oro 2021.

Los sublíderes sólo clasificarán directamente a la Copa Oro 2021. Y los terceros lugares disputarán unos playoffs, para llegar al torneo regional, pero también descenderán a la Liga B para el ciclo 2020-2021.

Arranca el favorito

En el grupo A, Canadá aprovechó las primeras dos jornadas para sacar seis puntos en su doble enfrentamiento con Cuba.

Estados Unidos (EU) entrará en acción con la necesidad de recuperar terreno, primero (viernes 11) como local ante Cuba en el Audi Field de Washington y luego (martes 15) de visita contra Canadá en el BMO Field de Toronto.

"Hemos hecho un buen trabajo estudiando a Cuba", dijo el seleccionador estadounidense, Gregg Berhalter. "Es un equipo atlético con buen nivel de habilidad técnica".

Respecto al duelo ante Canadá, Berhalter apuntó la necesidad de que su renovado equipo empiece a aprender a ganar de visita. "Ellos son fuertes en casa y para nosotros será una gran prueba".

Aunque Berhalter no podrá contar Sergiño Dest, delantero de 18 años del Ajax que tiene ante sí la posibilidad de jugar para EU u Holanda, sí convocó un rostro nuevo: Brenden Aaronson, mediocampista ofensivo del Philadelphia Union, también de 18 años.

