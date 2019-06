Ecuador parte con amargura de la Copa América

La selección de Ecuador se despide amargada de la Copa América de Brasil al empatar 1-1 ante Japón este lunes en la última salida del Grupo C, lo que le impidió clasificarse a cuartos de final como mejor tercero, dijo el mediocampista Ángel Mena.

"Nos vamos tristes por la eliminación. Es bonito marcar gol, pero no sirvió de mucho. Nos vamos con esa amargura de no poder continuar", dijo el jugador del León de México, quien anotó el empate ante los nipones en Belo Horizonte.

Los ecuatorianos, al mando del colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, no pudieron vencer a un combinado japonés formado mayoritariamente con jugadores sub-23 que se preparan para los Olímpicos de Tokio-2020.

"El equipo hizo un buen partido. Tuvimos opciones que no convertimos. Más allá de eso, la actitud, el amor propio de querer hacer las cosas bien, es lo más rescatable", apuntó el 10 de la Tricolor.

Mena anotó el gol de su equipo en el minuto 35 al aprovechar un rebote tras atajada del portero Eiji Wakashima, después de un cabezazo del zaguero Robert Arboleda.

Los Samuráis Azules se habían ido adelante con un tanto del talentoso Shoya Nakajima (15), quien aprovechó un rechace del arquero Alexander Domínguez al centro del área para marcar, con el arco vacío, su primer gol con la casaca azul.

Pese a no tener puntos, una victoria les habría dado el pase a los andinos a cuartos de final como mejores terceros. Con la igualdad, el clasificado es Paraguay, con dos unidades, del Grupo B.

"Me quedo con la actitud que tuvo el equipo a pesar del duro golpe que tuvimos durante el primer partido (derrota 4-0 ante Uruguay). Para el segundo (caída 2-1 contra Chile), cambió mucho y el equipo demostró ese fútbol que puede dar", apuntó Mena.

Por su parte, el zaguero Arturo Mina consideró que Ecuador "hizo un buen trabajo" ante los subcampeones asiáticos, pero pecó en definición.

"Japón se echó para atrás. Nosotros manejamos el partido. Creo que llegaron dos, tres veces, pero nosotros fuimos superiores a ellos", señaló el jugador del Yeni Malatyaspor de Turquía.

"Los tuvimos los 45 minutos del segundo tiempo encima del arco, pero no entró la pelota y no nos alcanzó el empate. Toca seguir trabajando. Esto todavía está muy largo", añadió el ex River Plate de Argentina.

Uruguay pasó líder del Grupo C al derrotar 1-0 a Chile en Río de Janeiro con gol de Edinson Cavani y enfrentará a Perú en cuartos. Los bicampeones clasificaron segundos y chocarán contra Colombia.