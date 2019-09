Edris revalida su título en los 5 mil metros

El etíope Muktar Edris (12:58.85) revalidó su título mundial en los 5.000 metros, este lunes en Doha, en una prueba en la que su país se colgó también la medalla de plata, gracias a Selemon Barega (12:59.70).

La medalla de bronce fue para el canadiense nacido en Somalia Mohammed Ahmed (13:01.11).

Muktar Edris, de 25 años, había dejado hace dos años sin el título de esta prueba al británico Mo Farah, que corría ante su público en el Mundial de Londres.

Absolute scenes in the #WorldAthleticsChamps 5000m final.

The 2017 world champion becomes the 2019 world champion.

Muktar Edris wins 🥇 for Ethiopia 🇪🇹 in 12:58.85. pic.twitter.com/CZtBKnueHL