Eduardo Cerda busca convenios deportivos y de estudios en México

El Director General de Pandeportes, Eduardo Cerda, aprovechó una visita de dos días por México para estar hoy en el partido de Panamá contra el seleccionado de ese país, por la tercera fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Cerda señaló que durante su gira de dos días por México tuvo contactos con personal de la Universidad de Uncam de España, que tiene sede en el país norteño, en busca de hacer convenios para intentar llevar a atletas panameños a esa universidad.

"Hoy hablamos con el secretario de deportes de la Ciudad de México, igualmente buscando un convenio, de ver cómo nos pueden apoyar en la parte deportiva con atletas panameños que vengan acá a desarrollar, a practicar y también a estudiar, que es la intención. Tratar de cazar las dos cosas, estudio y deporte", mencionó.

Cerda indicó que todo depende de "cómo nosotros lo agilicemos todo, que identifiquemos a los deportistas que puedan venir. Definitivamente que tenemos un grupo de deportistas que no vendrán a estudiar, pero sí habrá otros que queremos que vengan a estudiar".

El director de Pandeportes explicó sobre un recorte de personal que hubo hace unas semanas en esa institución, que "sabemos que la situación económica de Panamá no está en su mejor momento, pero igual, el deporte es una herramienta que mejora muchas cosas y la calidad de vida, por eso el recurso hay que saberlo utilizar".

"Cuando uno es funcionario uno hace una evaluación de muchos funcionarios para ir haciendo cambios e incluir a personas que vengan con ganas de hacer deporte, que quieran que el deporte cambie, sean o no sean deportistas. Pienso que al deporte no se le ha dado ese respaldo y a veces nombramos personas que no tienen el manejo ni el interés", señaló.

"Venimos por tres motivos a México, que sabemos que es un país que tiene muchas universidades y estamos buscando intercambios", apuntó.

Cerda viaja este miércoles a Panamá a las 5 de la mañana y a las 10 estará en la institución, adelantó el directivo.