Alonso Edward no tomó parte de los 200 metros por lesión

El velocista panameño Alonso Edward no tomó parte este domingo de la partida en el heat número 7 de las rondas eliminatorias de la prueba de los 200 metros en el Mundial de Atletismo de Doha, Catar.

De acuerdo a una nota del atleta enviado al presidente Federación Panameña de Atletismo, Mario Quintero, Edward escribió: "Les envío un cordial saludo y a la vez mis felicitaciones por su gran labor dentro de la federación. La razón por el cuál le escribo la presente nota es para notificarle que el atleta Alonso Edward fue retirado de la prueba de los 200m planos del Mundial de Atletismo Doha Qatar 2019, por motivo de una lesión (tirón) en la pierna derecha, en el día de hoy 28 de septiembre del 2019, en el entrenamiento. Y a la vez he de informarle que cerrará el ciclo 2019 para recuperarse y prepararse para los Juegos Olímpicos 2020".

Edward “está lesionado”, había dado a conocer en la mañana de este domingo el vicepresidente de la Federación Panameña de Atletismo, Ricardo Concepción, sin detallar la parte afectada ni los días que estará fuera de competencia.

Concepción explicó que el velocista dio la primera alerta de su molestia en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en el que terminó cuarto en la misma distancia con registro de 20.55 segundos.

Más tarde, Quintero envió a este medio la carta que le mandó el atleta, con la explicación de su no participación en la eliminatorias de los 200 metros.

En septiembre terminó octavo en una carrera de la Liga Diamante en Bruselas, al cronometrar 28,80. “Ya se veía que su lesión no se había curado”, destacó Concepción, quien explicó que ha tenido comunicación con Mario Quintero, presidente de la Federación, que acompaña a la delegación panameña.

Según Concepción, desde el jueves pasado conocían de la posibilidad de que Edward no partiera, y hoy se decidió que no competiría

El atleta panameño es subcampeón del mundial de 2009 en Berlín.

Edward estaba inscrito en el séptimo heat en el que se clasificaron Rirchard Jereem, de Trinidad y Tobago (20.23); Lyles Noah, de Estados Unidos (20.26) y Rodney Brendon, de Canadá (20.38). Las semifinales de esta prueba están previstas para este lunes.

The #WorldAthleticsChamps semi-finalists in the 200m are decided.@Adam_Gemili is the fastest in 20.06.