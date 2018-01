Entregan aporte económico y crean concurso para eslogan de la selección de Panamá

La Federación de Fútbol de Panamá (Fepafut) ha presentado dos novedades en las últimas horas. Se trata de los 850 mil dólares que le entregó a los jugadores como premio por clasificar al Mundial de Rusia, y la oportunidad para la creación de un eslogan que llevará el bus que transportará a la selección de Panamá por las calles rusas.

La Fepafut informó que hizo entrega de 850 mil dólares en concepto de premios a jugadores de la selección nacional por haber conseguido la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA - Rusia 2018. La entrega, según comunicado, se hizo en los últimos días de 2017.

El pasado 10 de octubre Panamá clasificó por primera vez a una cita mundialista, tras participar en 11 procesos eliminatorios.

Este monto representa el 50% del millón 700 mil dólares acordado con los jugadores. El 50% restante se dará después de que la FIFA entregue a la Fepafut el dinero correspondiente a cada selección que participe de la Copa Mundial de Rusia.

La @fifaworldcup_es te da la oportunidad de ser parte del mundial. Crea el slogan oficial que ira plasmado en el bus de #PanamáMayor ingresando a: https://t.co/xsg6vIGsYj. Para participar debes crear tu usuario en https://t.co/3Yw6nxvLtT. Tienes hasta el 28 de febrero. pic.twitter.com/ES2tReIBNm — FEPAFUT (@fepafut) 3 de enero de 2018

Por otra parte, se abrió el concurso Be There with Hyundai. Se trata de que los panameños tienen la oportunidad de crear un eslogan "original y elocuente, digno de ser exhibido en el autocar oficial de tu selección participante preferida", detalla un nota de FIFA.com.

Las propuestas ganadoras se pintarán sobre el autobús oficial de cada una de las 32 selecciones que competirán en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

El plazo para presentar lemas será hasta el 28 de febrero de 2018.