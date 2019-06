Espiando a los Jaguares Dorados, próximo rival de Panamá en la Copa Oro

Un rival poco conocido se presenta en el camino de la selección de Panamá en su segundo partido de la Copa Oro.

Apodados los Jaguares Dorados, la selección de Guyana buscará sumar su primera victoria de su historia cuando se mida este sábado ante su similar de Panamá por la segunda fecha del grupo D.

Guyana viene de caer en su primer partido en una Copa Oro el pasado martes por 4-0 frente al actual campeónen Minesota.

Panamá arrancó con el pie derecho al despachar a Trinidad y Tobago por 2 a 0 , unas horas antes, en el mismo Allianz Field.

En el caso de Guyana, el representativo perteneciente a la zona geográfica de América del Sur, pero que juega en la Concacaf, se enfrentará a Panamá por primera vez en un partido oficial en un encuentro a disputarse este sábado en el estadio First Enery en Cleveland.

