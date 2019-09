Espíritu deportivo: atleta termina la carrera con la ayuda de un rival

El corredor de Aruba Jonathan Busby, visiblemente agotado y al borde del desmayo en la última vuelta de su serie de primera ronda de 5 mil metros, terminó la carrera sostenido por un rival, mientras el público les ovacionaba, este viernes en el Mundial de Doha.

Braima Suncar Dabo, de Guinea Bisáu, sostuvo a Busby en los últimos 250 metros de la prueba, después de constatar que no iba a poder terminar sin su ayuda.

"Sólo quería ayudarle a terminar la carrera", declaró Dabo, de 26 años, con ayuda de un traductor ante el interés de la prensa internacional.

"Quería ayudarle a cruzar la línea. Creo que cualquiera en esa situación hubiera hecho lo mismo", añadió este estudiante, que vive en Portugal.

Sport is about so much more than just your own performance.

👏👏 to Braima Suncar Dabo🇬🇼 and Jonathan Busby🇦🇼 at the #WorldAthleticsChampspic.twitter.com/pYVeROMMYP