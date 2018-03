F1: Vettel fija nueva marca en la pretemporada

Sebastian Vettel fijó este jueves una nueva marca extraoficial para el Circuito de Cataluña en las pruebas de pretemporada de la Fórmula Uno.

El piloto alemán cronometró 1 minuto, 17.182 segundos en su mejor vuelta en su Ferrari , para superar el récord de 1:18.047 que Daniel Ricciardi fijó el miércoles en su Red Bull.

