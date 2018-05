FIFA difunde la canción oficial del Mundial de Rusia

Con un ritmo movido y casi sin perder la línea de versiones previas, la FIFA divulgó este viernes la canción oficial del Mundial de Fútbol Rusia 2018, titulada Live it up.

A partir de este momento la mayoría de las promociones alusivas al máximo evento futbolístico estarán acompañadas de esta melodía que tiene como intérpretes al puertorriqueño Nicky Jam, al estadounidense Will Smith y a la kosovar Era Isterefi.

"Producida por el DJ y compositor Diplo, la canción sigue los pasos de ‘We Are One (Ole Ola)’ de Pitbull, el ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ de Shakira, y promete aumentar el ambiente de fiesta del torneo en Rusia", informó la FIFA.

El ente rector del fútbol informó que el día de la final, 15 de julio, estos artistas interpretarán en vivo el tema.