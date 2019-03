Fallece periodista brasileño sobreviviente del accidente del Chapecoense

El periodista brasileño Rafael Henzel, uno de los seis sobrevivientes del accidente aéreo en Colombia que diezmó el equipo Chapecoense en noviembre de 2016, falleció el martes a causa de un infarto después de un partido de fútbol, informó la radio en la que trabajaba.

"Él jugaba fútbol con amigos y sufrió. Fue llevado al Hospital Regional de Chapecó, donde fue confirmado el fallecimiento del colega periodista", dijo el locutor Marcinho San en radio

Henzel, de 45 años, había sobrevivido al accidente aéreo que el 28 de noviembre de 2016 causó la muerte de 71 personas, entre ellos 19 jugadores del Chapecoense que viajaban a Medellín, noroeste de Colombia , para disputar ante el Atlético Nacional la final de la Copa Sudamericana.

Entre los sobrevivientes hay tres jugadores del club brasileño, que no tardó en expresar su "profundo pesar" y condolencias a la familia debido a la muerte del narrador de fútbol, según un comunicado publicado en su página web.

"Durante su brillante carrera, Rafael narró de forma excepcional la historia del Chapecoense. Se convirtió en un símbolo del equipo y en las páginas verdes y blancas de esta institución, siempre habrá el recuerdo de su ejemplo de superación y de todo lo que hizo, con amor, por el equipo, la ciudad de Chapecó y todos los apasionados del fútbol", escribió el plantel.

"Deseamos de todo corazón que la familia tenga fuerza para enfrentar otro momento tan difícil y esta pérdida irreparable", añadió.

A Associação Chapecoense de Futebol informa que, diante da triste notícia do falecimento do jornalista Rafael Henzel - ocorrido na noite desta terça-feira - solicitou prontamente à CBF o adiamento da partida contra o Criciúma, marcada para as 19h15 desta quarta-feira. + pic.twitter.com/gGTTnmJS18