El Fantasmita de Panamá se destaca en el fútbol de Chile

El panameño Gaby Torres es la revelación de Huachipato y del torneo chileno de fútbol, en cinco partidos lleva cuatro goles. Es el resumen del Fantasmita, un apodo que se ganó por aparecer en el momento indicado para anotar los goles.

El delantero de la selección panameña aspira a más, quiere probar suerte de vuelta con los clubes en Europa.

Debut y gol para @gaby_torres_10 con Huachipato FC de Chile que ganaron 2-4 al Audax Italiano. pic.twitter.com/Nv9GMcekLd — SOMOSMAREAROJA (@somosmarearoja) 5 de febrero de 2018

Torres, en una escrito de Juan Ignacio Gardella de El Gráfico se refirió a su estadía en Chile y al grupo G, que le corresponde a Panamá en el Mundial de Rusia 2018.

¿ Tienen un grupo complicado, no, con Inglaterra, Bélgica y Túnez?

Sí, es complicado, hay selecciones de gran nivel, pero para eso nos estamos preparando, para disfrutar nuestro primer Mundial y, sobre todo, competir de buena manera.

Al delantero de 29 años se le preguntó: ¿Cómo te has sentido en estas primeras semanas en Huachipato?

Me he sentido muy bien, por cómo me han recibido mis compañeros, el cuerpo técnico y la directiva. Estoy contento de estar acá.

También se le preguntó sobre su aspiración de ser el goleador del torneo y respondió "no, el objetivo personal siempre va a ser el grupal, pelear el título. Si se da que pueda quedar goleador del torneo, bienvenido sea, pero lo primero es trabajar en lo que todos queremos y así las cosas se irán dando.