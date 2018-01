Federer y Djokovic pisan los octavos en Australia; del Potro es eliminado

Por la vía rápida, Roger Federer (No.2) y Novak Djokovic (No.14) alcanzaron este sábado los octavos de final del Abierto de Australia, en una jornada en la que se despidieron de la competición los argentinos Juan Martín del Potro (No.12) y Nicolás Kicker.

Federer batió al francés Richard Gasquet en tres mangas por 6-2, 7-5 y 6-4. Fue la victoria 17 de Federer en 19 duelos ante Gasquet, cuyo último triunfo data de 2011. Desde entonces el suizo ha ganado 22 sets consecutivos.

Federer jugará por un puesto en cuartos con el húngaro Marton Fucsovics, 80 de la ATP, que batió a Kicker en tres sets, 6-3, 6-3 y 6-2.

Fucsovics, de 25 años, se convirtió en el primer jugador de su país en los octavos de un Grand Slam desde hace 34 años.Sucede a Balazs Taroczy (1984 en Roland Garros) (batido por Yannick Noah).

También cayó del Potro ante el checo Tomas Berdych (No.19), en tres sets; 6-3, 6-3 y 6-2. Dos veces semifinalista en Australia (2014 y 2015), Berdych jugará por una plaza en cuartos ante el italiano Fabio Fognini (25).

Del Potro, que compitió en el Abierto de Australia por primera vez desde 2014, nunca tuvo opciones ante un Berdych muy inspirado al servicio (20 aces). Además el checo le dobló en golpes ganadores (52 frente a 26).

Otro hombre importante que cayó fue el alemán Alexander Zverev, cuarto favorito y una de las grandes promesas del tenis mundial, que fue eliminado por el surcoreano Chung Hyeon, de 21 y 58 de la ATP, por 5-7, 7-6 (7/3), 2-6, 6-3 y 6-0.

Hyeon es el primer surcoreano en alcanzar los octavos en Australia y el segundo en Grand Slam tras Lee Hyung-Taik en el US Open 2000.

Ahora Hyeon intentará la gran sorpresa ante Djokovic, que batió al español Albert Ramos (No.21) en tres sets; 6-2, 6-3 y 6-3.

Otro hombre importante, el austríaco Dominic Thiem, quinto cabeza de serie, pasó a octavos derrotando al francés Adrian Mannarino en tres sets; 6-4, 6-2 y 7-5.

Resultados de la jornada en el Abierto de Australia:

Individual masculino

Tercera ronda:

Dominic Thiem (AUT/N.5) derrotó a Adrian Mannarino (FRA/N.26) 6-4, 6-2, 7-5

Tennys Sandgren (EU) a Maximilian Marterer (ALE) 5-7, 6-3, 7-5, 7-6 (7/5)

Novak Djokovic (SRB/N.14) a Albert Ramos (ESP/N.21) 6-2, 6-3, 6-3

Hyeon Chung (SCOR) a Alexander Zverev (ALE/N.4) 5-7, 7-6 (7/3), 2-6, 6-3, 6-0

Fabio Fognini (ITA/N.25) a Julien Benneteau (FRA) 3-6, 6-2, 6-1, 4-6, 6-3

Tomas Berdych (RCHE/N.19) a Juan Martín Del Potro (ARG/N.12) 6-3, 6-3, 6-2

Márton Fucsovics (HUN) a Nicolás Kicker (ARG) 6-3, 6-3, 6-2

Roger Federer (SUI/N.2) a Richard Gasquet (FRA/N.29) 6-2, 7-5, 6-4.