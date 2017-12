Federer vuelve a empezar la temporada en la Copa Hopman

Motivado y ya con el Abierto de Australia en mente, el suizo Roger Federer iniciará su temporada 2018 en la Copa Hopman, una competición por equipos mixtos de tenis que comienza este sábado en Perth y que llegará a su edición 30, con ausencias como las de einoR Unido, España o la vigente campeona Francia.

Estos primeros partidos del nuevo curso deberían permitir al suizo, de 36 años y que no juega desde su derrota en semifinales del Masters de Londres a mediados de noviembre, empezar su preparación de cara al Abierto de Australia, la primera cita anual del Grand Slam, que se disputa del 15 al 28 de enero en Melbourne.

Great to be back in Perth,