Felipe Massa anuncia que se retira de la Fórmula 1 al final de temporada

Felipe Massa, piloto brasileño de Williams, anunció que se retirará de la Fórmula 1 al final de la actual temporada, este sábado en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Massa, de 36 años y subcampeón mundial en 2008, anunció su retirada el año pasado, pero se desdijo después de una petición de su escudería, que le pidió que completara una temporada suplementaria.

