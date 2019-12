Félix Sánchez buscará su tercer oro olímpico en Río 2016

MADRID, España. (EFE).- El atleta dominicano Félix Sánchez aseguró en una entrevista a Laureus.com que buscará su tercer oro olímpico en Río de Janeiro 2016 tras ser campeón en Atenas 2004 y Londres 2012.

A sus 37 años, Súper Félix, también doble campeón mundial de los 400 metros vallas, está convencido de que puede “con la presión” y si está en forma es “peligroso” para sus rivales.

“Río serán mis quintos Juegos Olímpicos. Habría parado aquí, pero me dijeron que el próximo campeonato mundial era en Londres y sentí que esa sería la manera perfecta de acabar mi carrera, donde tuve tanto éxito y tantos buenos recuerdos de 2012”.

“Acabar en 2017 en Londres significaría haber participado en 10 Campeonatos Mundiales y en cinco Juegos Olímpicos y creo que eso sería una excelente carrera”, explicó.

El atleta nacido en Nueva York el 30 de agosto de 1977 explicó que en Río quiere sacarse una espina porque en la primera vez que estuvo en la ciudad brasileña, en los Panamericanos de 2007, iba primero, pero chocó contra una valla y terminó cuarto. “Esto es una oportunidad para mí de redimirme”, aseguró.

“Va a ser muy excitante. Creo que soy cinco o seis años mayor que el siguiente corredor de mayor edad en mi categoría, están en el top 10 del mundo, sé que tienen hambre, pero no hay ningún favorito. Eso también me motiva y me ilusiona. Sé que puedo con la presión, y si estoy en forma, soy peligroso. Así que va a ser excitante”, manifestó.

Igualmente, tiene ganas de estar en el próximo Mundial de Beijing 2015, ya que en los Juegos de 2008 compitió en "la peor carrera del mundo" porque acababa de fallecer su abuela. “Tengo la oportunidad de volver a Beijing y hacer las cosas bien por lo que a mí respecta”, apuntó.

Sánchez, nombrado embajador de Laureus la semana pasada, acudió a Nueva Orleans para hablar de “cómo el deporte y el entrenamiento puede influenciar a los jóvenes de manera positiva”.

“Para mí, haber sido entrenador durante 14 años mientras seguía con mi carrera profesional me ha permitido ver esto de primera mano”, agregó el dominicano, quien también declaró que “no te das cuenta de todas las herramientas que proporciona el deporte para la vida en general hasta que estás en él”.

“Solo aprendiendo a llevar la victoria y la derrota, marcándote pequeñas metas y cumpliéndolas día a día, te empuja a ser mejor. Esas son las cosas que hay que aprender cuando se es joven, ya que en el futuro tanto si son deportistas profesionales como si entran en el mundo laboral, son aprendizajes fundamentales para la vida”.