Fepaba pide firma de cheques al contralor para cumplir con compromisos de la selección nacional

El presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), Jair Peralta, le pidió al contralor de la República, Federico Humbert, que firme los cheques que necesita la organización para cubrir como local los dos partidos internacionales que se le avecinan a la selección entre finales de este mes con México y comienzos de diciembre contra Puerto Rico, para el Mundial de China 2019.

Peralta se reunió este martes con los medios de comunicación para explicar la situación que atraviesa la Fepaba en momentos donde el deporte nacional vive un sosiego por los supuestos malos manejos de algunas federaciones con las partidas que les ha suministrado el gobierno a través del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y que fueron descubiertos por este medio.

"Nosotros, humildemente, le pedimos al contralor que tenemos unos cheques desde septiembre de la Liga Profesional que acaba de pasar y ahora viene una llave a finales de septiembre y unos proveedores que nos están correteando".

"Con mucha humildad le pedimos que por favor si nos puede firmar los cheques. Hay cosas que ya fueron aprobadas, nosotros ya entregamos todos nuestros informes económicos, estamos al día y paz y salvo, al día con el Comité Olímpico y Pandeportes, que son nuestros entes, no debemos ningún informe económico y tenemos las pruebas", señaló Peralta.

La máxima autoridad del baloncesto panameño señaló que si no se consigue cumplir con los dos partidos de la eliminatoria mundialista se podría sufrir una sanción de 10 años y que este deporte volvería para atrás.

Peralta indicó que con estos problemas que se están investigando en diferentes federaciones deportivas pueden salir cosas importantes, pero no se sabe cuándo.

“El único afectado en esto es el deporte, son los atletas, y lo único que queremos es darle frente a todo lo que está sucediendo".

"Con todos lo controles que hay, nosotros estamos al día, pero tenemos que hacerle frente a los compromisos que vienen y a deudas que no hemos pagado", indicó el dirigente.

Peralta estimó que si no se recibe la partida por parte del Gobierno para los dos partidos que se jugarán el 29 de noviembre con México y el 2 de diciembre ante Puerto Rico, en la Arena Roberto Durán, "es probable que estos dos partidos no se puedan realizar, porque hay proveedores que le tenemos que pagar y que no nos van a dar el servicio si no les pagamos".

La deuda que tiene la Fepaba es de 800 mil 400 dólares, de la eliminatoria de septiembre, de la Liga Profesional de Baloncesto que ya también pasó y ahora la llave que se nos viene.

Peralta dijo que el monto económico para la llave de dos partidos que se avecinan está por el orden de 220 mil dólares.