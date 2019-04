La Fepafut no ha hecho un juego justo, dice Juan Pablo Serrano

El equipo Coste del Este denunció a través de uno de sus inversionistas, el guatemalteco Juan Pablo Serrano, una serie de irregularidades que a su juicio cometió la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), entre ellas el no haber permitido la candidatura de Rodrigo Díaz a la presidencia del nuevo comité ejecutivo.

Serrano señaló que un día después de haber presentado la candidatura de Díaz, en la convocatoria del congreso de la Fepafut, "ellos descalifican a nuestro candidato argumentando que no presentó una nómina ni los documentos que respaldan que cumple con los requisitos para ser candidato".

El representante del Costa del Este indicó que la primera ilegalidad es que "el comité ejecutivo no está facultado ni es el que debe calificar a un candidato, para eso existe una comisión de credenciales y las candidaturas se le entregan a la secretaría general, no al comité ejecutivo".

Enfatizó que "ellos no tenían ninguna injerencia en calificar o descalificar a un candidato, número 1. Número 2, los argumentos que ellos usan para descalificarlo van en contra de los estatutos 25, 32 y 38 que son los que se refieren a las elecciones del comité ejecutivo, en ninguna parte hablan de la nómina, hablan de las candidaturas individuales".

Serrano explicó que el que se haya utilizado las nóminas para este fin es una costumbre, pero no es lo estatutario. "Nosotros sabíamos eso desde antes, habíamos leído los estatutos y por eso decidimos presentar un candidato único. El artículo No. 38 habla del candidato a presidente y dice que el requisito es que lo presente un miembro de la federación 15 días antes, y eso fue lo que nosotros hicimos".

El representante del actual subcampeón de la Liga Panameña de Fútbol indicó que "si ellos vienen y se toman la molestia de hacer un comité ejecutivo a la carrera con el único motivo de eliminar la competencia para el candidato único, que está respaldando el comité ejecutivo, entonces, como yo les dije, lo más sagrado que nosotros tenemos en la competencia es el juego justo. En todos los partidos los niños entran con una bandera del fair play, el del juego justo. Y en el torneo electoral no está habiendo juego justo, allí está la mano directamente jugada del comité ejecutivo para beneficiar a un candidato en contra de los otros".

Por eso, Serrano se preguntó, ¿qué credibilidad puede tener este proceso y qué ganas hay de participar?

Serrano señaló que entre otras anomalías que tuvo este proceso por parte de la Fepafut, la que manda es "que el comité ejecutivo es el que lo elimina y ellos no están facultados para hacerlo. Los argumentos que utilizaron para eliminarlos no son argumentos de los estatutos. Entonces, esto lo que denota es la prisa que ellos tenían, la intención. A pesar de que Eduardo Vaccaro no estaba en el país, el secretario general, que era la persona que estaba llevando el proceso, ellos no esperaron que viniera el lunes y ese mismo día sacan esta convocatoria urgidos para que nosotros, en su mente me imagino, no presentáramos la cosas que teníamos que presentar".

Serrano se quejó de que la Federación nunca les ha respondido sus mensajes y que le entregaron los documentos al comité de credenciales, como se lo escucharon decir al presidente Pedro Chaluja, en un medio local.

Este jueves, los representantes del Costa del Este asistirán a la asamblea extraordinaria de la Fepafut. Esperan respuestas del comité de credenciales; en caso contrario, Serrano precisó que la última opción sería ir a la comisión de ética de la FIFA.