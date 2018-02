Fernando Alonso está 'entusiasmado' con su nuevo coche

El doble campeón del mundo de Fórmula Uno Fernando Alonso dijo estar "entusiasmado pero también inquieto" con el nuevo monoplaza de su escudería McLaren, presentado este viernes.

La escudería británica ha vivido unas últimas temporadas miserables y ha abandonado a Honda como suministrador de su motor para contar desde ahora con Renault.

Su nuevo coche, el MCL33, presenta un diseño diferente, con una carrocería completamente naranja y alerones azules.

Out on track with our papaya and blue #MCL33. We could watch this on loop all day. 🧡🎥 #BeBravepic.twitter.com/9ZO7d9IKKM