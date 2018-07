Final de Wimbledon no cambiará de hora por el Mundial Rusia 2018

Los organizadores de Wimbledon mantuvieron este lunes 9 de julio que la final de su torneo individual masculino no cambiará de horario el domingo pese a superponerse a la final del Mundial de Fútbol, que podría incluso jugar la selección de Inglaterra.

El All England Club, organizador de Wimbledon, ha recibido presiones para modificar el horario de la final masculina individual, prevista a las 2:00 p.m. locales (13:00 GMT). La final del torneo de fútbol está prevista para las 4:00 p.m. de Inglaterra (15:00 GMT).

Inglaterra jugará esa final si supera el miércoles en semifinales de Rusia-2018 a Croacia. Aspiraría así a lograr el segundo título mundial de su historia, después del de 1966.

“Mantener el horario de las 2:00 p.m. es nuestra decisión. Será así este año y el próximo”, sentenció Richard Lewis, director general del All England Club.

Añadió que no estaba previsto emitir ni la semifinal del miércoles ni la final del domingo en las pantallas gigantes situadas junto a la pista número 1 del complejo londinense.

El pasado sábado, Inglaterra jugó los cuartos de final ante Suecia (2-0) y la agenda de Wimbledon no se modificó por esa circunstancia.

“La jornada del sábado era una de las más especiales. La competición de tenis fue bonita y en otra parte había un partido de fútbol histórico”, señaló Lewis.

“Algunos siguieron el fútbol en sus aparatos electrónicos sin molestar a otros espectadores. Se podía adivinar cuándo había marcado Inglaterra, era formidable, pero nadie se quejó de haber sido molestado mientras veía el tenis. Estoy seguro de que será así el miércoles y esperamos que el domingo también”, añadió.

Cansado por los comentarios de la prensa inglesa sobre que el All England Club no es sensible a la ola de entusiasmo popular generado por la selección de Gareth Southgate, Lewis se defendió.