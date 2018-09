Fitzpatrick revalida su título en el Masters Europeo de golf en Suiza

El inglés Matthew Fitzpatrick ganó el desempate del Masters Europeo (antiguo Abierto de Suiza), prueba del circuito europeo (EPGA), por delante del danés Lucas Bjerregaard, este domingo en Crans Montana (Suiza).

Con una tarjeta de 67 golpes en el último día, Fitzpatrick, defensor del título, tuvo que disputar el desempate, que alcanzó también Bjerregaard (115 del mundo) tras acabar el último día en 63 golpes.

He's done it! 🏆@MattFitz94 successfully defends the Omega European Masters, becoming the first player to do so since Seve Ballesteros.#oem2018pic.twitter.com/V6V3VCde7Z