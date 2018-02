La Fórmula Uno se queda congelada en Montmeló

La tercera jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula Uno en el circuito de Montmeló (Barcelona), este miércoles, se vio muy condicionada por la nieve: apenas cinco coches se atrevieron a salir a la pista y únicamente el español Fernando Alonso pudo establecer un tiempo oficialmente.

Cinco centímetros de nieve, en medio de la ola de frío siberiano que atraviesa Europa, habían caído en la noche del martes al miércoles. Todavía caían copos a primera hora del día, cuando debía comenzar la sesión de ensayos.

En la víspera, las escuderías no habían llegado a un acuerdo para aplazar la jornada de este miércoles.

Los organizadores decidieron retrasar el inicio de los ensayos por "condiciones meteorológicas desfavorables".

La cuenta de Twitter del circuito precisaba que el helicóptero médico no estaba en condiciones de poder despegar.

En Mercedes aprovechaban para hacer un muñeco de nieve y el francés Romain Grosjean (Haas) recordaba en Twitter su participación en 2016 en el Trofeo Andros, una competición automovilística sobre hielo que se disputa en Francia.

Finalmente, la bandera verde pudo ondear en horas del mediodía, con la temperatura por encima de los cero grados y la nieve fundiéndose.

La pausa para comer fue anulada, como el martes, para permitir a las escuderías aprovechar las horas más clementes de la jornada.

Hubo que esperar pasada la 1:00 p.m. (hora local) para ver al McLaren de Fernando Alonso aventurarse para una única vuelta.

