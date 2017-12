Fotógrafa acusa a pelotero de los Mellizos de agresión sexual

Una fotógrafa acusó al astro de los Mellizos de Minnesota Miguel Sanó de agarrarla por una muñeca y tratar de besarla y jalarla a través de una puerta tras una sesión de autógrafos en 2015.

Betsy Bissen acusó al dominicano Sanó este jueves en un mensaje en Twitter, en el que dijo que lo que hizo el pelotero equivale a una agresión sexual.

Bissen trabaja como fotógrafa para varias publicaciones, incluyendo TwindsDaily. Dijo que durante mucho tiempo evitó hablar del incidente por temor a perder acceso a los juegos de los Mellizos.

Dice que ella se resistió y gritó hasta que Sanó cesó. Sanó niega las acusaciones.

Los Mellizos informaron que se las toman seriamente, pero no hicieron más comentario.

Bissen no respondió a mensajes telefónicos, de correo electrónico y en medios sociales por The Associated Press.

This is not easy for me to share, but I feel I need to share it. This is my story. #metoopic.twitter.com/PM6g6YuABf