Francia sorprende y elimina a Estados Unidos en el Mundial de Baloncesto

Francia dio la gran sorpresa al eliminar a Estados Unidos por 89-79, este miércoles en Dongguan en su duelo de cuartos de final del Mundial de Baloncesto, con lo que será el rival de Argentina este viernes en semifinales.

Fue un éxito histórico para los Bleus, que no habían vencido nunca en competición a los estadounidenses, que acudieron a esta cita en China 2019 con importantes ausencias.

Para la selección estadounidense, vigente triple campeona olímpica y doble campeona mundial, supone un duro golpe y la primera derrota en el torneo desde la caída en semifinales del Mundial de Japón 2006 ante Grecia.

En la preparación mundialista, Estados Unidos ya había dado muestras de vulnerabilidad al caer 98-94 contra Australia en Melbourne, en el primer revés de un equipo 100% NBA desde ese 2006.

Estados Unidos ya había estado al borde de una derrota en la primera fase de este torneo ante Turquía (93-92).

Pese a los 29 puntos y 6 rebotes de Donovan Mitchell (Utah Jazz), la selección estadounidense, dirigida por el mítico Gregg Popovich, no consiguió mantener el ritmo impuesto por Francia, que contó con cuatro jugadores que la pasada campaña jugaron en la NBA.

📽 Check out the highlights as @FRABasketball 🇫🇷 pick up a momentous victory over @USABasketball 🇺🇸 to advance to the #FIBAWC Semi-Finals! pic.twitter.com/GVQsMsDP67