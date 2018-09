Futbolistas brasileños empujan una ambulancia averiada en la cancha

Los jugadores de Flamengo y Vasco por un momento dejaron de lado la rivalidad durante el intenso clásico disputado el sábado en Brasilia, para empujar la ambulancia averiada que había ingresado a la cancha para evacuar a un herido.

A los 82 minutos del partido por la jornada 25 del Campeonato Brasileño, el mediocampista vascaíno Bruno Silva se desplomó sobre el gramado tras chocar su cabeza con el brazo de su compañero de equipo Luiz Gustavo.

El jugador perdió el conocimiento por algunos segundos y los médicos decidieron trasladarlo al hospital. Pero al momento de partir con el paciente, la ambulancia no arrancó.

Para ayudar a los socorristas, siete jugadores (cinco de Flamengo y dos de Vasco) empujaron al vehículo que finalmente pudo dejar el campo de juego del estadio Mané Garrincha.

Vasco da Gama's Bruno Silva was knocked out in the game against Flamengo, and players had to give the ambulance a push to help it off the pitch. pic.twitter.com/7EFCRiopcE