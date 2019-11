Gaby Torres y Román Torres, dos panameños en un fin de semana de grandes finales

El fútbol panameño estará bien representado este fin de semana con dos seleccionados nacionales buscando gritar campeón en el extranjero.

Uno es el delantero Gabriel Torres en su histórico reto llamado ganar la Copa Sudamericana y el otro es Román Torres en la gran final de la Major League Soccer (MLS).

El primero en saltar a la cancha será Gaby Torres cuando su equipo el Independiente del Valle de Ecuador se enfrente este sábado a las 3:30 p.m. ante el Colón de Santa Fe de Argentina en el partido por el título de la Copa Sudamericana en Asunción, Paraguay.

Luego llega el turno del capitán de la selección de Panamá en su búsqueda por conquistar su segunda copa de la MLS este domingo con los Seattle Sounders volviéndose a enfrentar en una final ante el Toronto FC.

Histórico reto

Gaby ya se encuentra en Paraguay, listo para jugar su partido más importante como profesional a nivel de clubes.

"Estamos muy ilusionados", destacó Torres. "Somos dos equipos, junto con Colón, que no tenemos muchas finales y nunca salimos campeones", reconoció el atacante panameño en declaraciones al diario argentino El Litoral.

El Independiente del Valle, equipo del centro norte de Ecuador, ya tiene en su reciente recuerdo el haber jugado la final de la Copa Libertadores del 2016, cuando cayó por 2-1 en el marcador global ante el Atlético Nacional de Colombia.

En el caso de Torres, el panameño de 31 años de edad cuenta con dos goles anotados en seis partidos jugados por esta edición de la Sudamericana.

Ambos fueron anotados en un recordado partido por la ronda de semifinales cuando le marcó un doblete como visitante al Corinthians de Brasil.

El mundialista con Panamá en Rusia 2018 llegó al equipo de los Rayados del Valle, a mediados de este año en condición de préstamo, tras un muy criticado pasaje con la Universidad de Chile.

Y pese a que sus números en la liga ecuatoriana no son los mejores con un solo gol en 11 partidos, Gaby sigue siendo uno de los hombres de confianza del técnico español Miguel Ángel Ramírez en el ataque de los Rayados del Valle.

El equipo ecuatoriano avanzó a la final tras dejar en el camino en primera ronda en penales al Unión de Santa Fe de Argentina.

Seguidamente despachó en segunda ronda al Universidad Católica de Chile por un marcador global de 7-3.

Ya en octavos de final eliminó al Caracas de Venezuela por 2-0 en el agregado y en la ronda de cuartos de final superó al Independiente de Argentina por los goles de visitante al igualar por 2-2.

Y en semifinales, con los dos goles de Gaby Torres, sorprendió al favorito Corinthians de Brasil por 4-2 en el marcador global para avanzar a su primera final de una Sudamericana.

"El fútbol argentino es de mucha intensidad, pero nosotros también somos un equipo intenso y seguramente brindaremos un buen espectáculo", detalló Torres.

Se espera que la final, la primera a jugarse a partido único en una sede alterna, cuente con una presencia mayoritaria de los aficionados del Santa Fe, quienes se espera que hagan el viaje.

Se tiene previsto que unos 30 mil aficionados del Santa Fe digan presente en el estadio La Olla Monumental, en Asunción.

"Ellos tendrán el aliciente de contar con la gente a su favor, pero nosotros hicimos partidos importantes sin tener gente que nos aliente", aclaró el delantero panameño en declaraciones al medio argentino.

