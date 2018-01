García se va para Corea del Sur; más opciones para Camargo con los Bravos

Los Bravos de Atlanta dieron de baja al antesalista cubano Adonis García para que pueda jugar en Corea del Sur.

El equipo de Grandes Ligas anunció en Twitter que García “desea jugar en Corea del Sur en la temporada de 2018”.

The Braves have released INF Adonis García from their roster in connection with his desire to play in South Korea for the 2018 season.