Gareth Bale, entre los convocados para enfrentar a Panamá

El delantero del Real Madrid Gareth Bale fue uno de los convocados por el técnico de Gales para hacerle frente a la selección de Panamá en Cardiff, el próximo 14 de noviembre, en un partido amistoso de fútbol.

Panamá tiene previsto jugar dos partidos de preparación en este mes de noviembre, el primero de ellos se disputará el viernes 10 en Viena, capital de Austria, ante el onceno iraní. Esta será la segunda vez que panameños e iraníes se enfrenten en compromisos de selecciones A.

Good sessions this week 🏃 Good luck to the boys tonight, gutted to not be playing at Wembley but working hard to get back out there! ⚽️ pic.twitter.com/hukLI9C6dg