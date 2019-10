Gary Stempel será condecorado este jueves por la Reina Isabel II

El técnico panameño y naturalizado inglés, Gary Stempel, reconoció este miércoles que estaba un poco nervioso a pocas horas de recibir su nombramiento como miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico (M.B.E, en inglés) en el Buckingham Palace, la residencia de la Reina Isabel II.

Stempel se encuentra desde el pasado domingo en Londres en compañía de su esposa Tracey, una de sus dos hijas, su madre y familiares, para recibir este jueves a las 11:00 de la mañana, hora de Londres (5:00 a.m. de Panamá), la distinción M.B.E (Member of the British Empire), por sus logros y trabajos por la juventud y el deporte en Panamá y el Reino Unido.

"Estoy muy nervioso", dijo vía telefónica, con una sonrisa, el entrenador panameño-inglés. "Nervioso, pero obviamente contento. La ansiedad es porque no quiero perder la voz. Que cuando me pregunten a la hora que me entreguen la orden, no ir a decir una respuesta estúpida o algo así. Estoy preocupado de lo que voy a responder por si de pronto ella (la reina) me pregunta".

El técnico dijo que todavía no sabía quién le va a entregar la orden, ni los miembros de la realeza que estén en el palacio.

"De las otras personas, no se cuantos vamos a recibir el MBE, pero creo que habrán otras personas de la OBE ( Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE)", dijo.

Las cinco ordenes del Imperio Británico

La Orden del Imperio Británico comprende cinco clases en cada una de sus dos divisiones, civil y militar. La Orden consta de los siguientes grados: Caballero gran cruz o dama cruz de la Orden del Imperio Británico (GBE), Caballero comendador (KBE) o dama comendadora de la Orden del Imperio Británico (DBE), Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE), Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) y Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).

Tres invitados

Stempel señaló que solo tiene derecho a llevar tres invitados, son ellos su madre Mabel Powell, su esposa Tracey y una de sus dos hijas, Jodie. Su otra hija Natasha está en Canadá y estaría arribando este mismo jueves.

Unos 20 familiares acompañan a Stempel: su padrastro, su hermana, que viene de Australia con su familia, sus primos, su madre, sus esposa e hijas, que tendrán una reunión después de la ceremonia en un restaurante.

La ceremonia durará más o menos unas tres horas, estimó Stempel.

El exseleccionador nacional dijo que mucho antes de viajar a Londres había recibido toda la información con las instrucciones a la hora de llegar al palacio real.

"Por ejemplo, la puerta por la que tenía que ingresar, porque es un palacio grande. Más o menos está ubicada en el centro oeste de Londres. También nos dieron información de cómo se tiene que vestir, los tiquetes para los tres invitados, instrucciones por si se llega en carro para el estacionamiento, pero eso va a estar bien difícil porque por estos momentos en Londres hay muchas demostraciones y manisfestaciones en torno al Cambio Climático. Moverse por trasporte es muy difícil por estos días", resumió Stempel.

Este jueves tendrá que llegar a las 10:00 a.m. al Buckingham Palace.

Después de este jueves, Stempel dijo que se quedaba en Londres hasta el lunes, luego viaja a Holanda con su esposa para quedarse unos días en Amsterdan y posteriormente estará viajando a Panamá el 20 de octubre.