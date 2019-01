Gasol se luce; Lakers ganan sin LeBron

El español Marc Gasol totalizó 26 puntos y 14 rebotes para que los Memphis Grizzlies vencieran este miércoles en la NBA a los San Antonio Spurs con marcador de 96-86 y rompieron así una racha adversa de seis derrotas seguidas.

Gasol había jugado mal en los juegos recientes, pero convirtió 9 de 16 tiros de campo, incluyendo 3 de 5 desde fuera del arco, para ayudar a los Grizzlies a marcar una ventaja por 16 puntos en el último cuarto.

El italiano Marco Belinelli y Bryn Forbes anotaron 14 puntos cada uno por los Spurs, quienes terminaron una racha de cinco victorias consecutivas. LaMarcus Aldridge y Patty Mills tuvieron 13 tantos cada uno también por San Antonio.

Mike Conley terminó con 15 puntos y seis asistencias para Memphis, y Jaren Jackson Jr. y JaMychal Green anotaron 12 cartones cada uno también por los Grizzlies.

San Antonio disparó para un 36% y cometió 15 pérdidas de balón, mientras que su máximo anotador DeMar DeRozan efectivizó sólo cuatro disparos y un tiro libre. Con nueve puntos, DeRozan se colocó por debajo de la marca de dos dígitos solo por segunda vez en la temporada.

Los Spurs reciben este jueves a los Oklahoma City Thunder y los Grizzlies visitan el sábado a los Miami Heat.

KUZMA LIDERA A LAKERS

Kyle Kuzma terminó con 41 tantos, la mejor puntuación de su carrera, y los Lakers de Los Ángeles derrotaron por 113-100 a los Pistons de Detroit para mejorar su foja sin el lesionado LeBron James a 3-5.

Kuzma encestó 22 puntos en el tercer cuarto, convirtió cuatro triples que pusieron en pie a la grada y anotó en dos interposiciones consecutivas. Abandonó la cancha a falta de 1:07 por jugar y se colocó hielo en la espalda.

HARDEN CON 40 PUNTOS

En Houston, el astro James Harden, líder anotador de la NBA, se desbordó una vez más con más de 40 puntos (42), pero fue insuficiente y el griego Giannis Antetokounmpo guió magistralmente a los Milwaukee Bucks para vencer a sus Rockets 116-109.

En una excelente ofensiva debajo de los tableros, Antetokounmpo totalizó 27 tantos y la friolera de 21 rebotes.

Harden y sus compañeros de equipo terminaron con un desplome de tiros al final del tercer cuarto que se extendió al último parcial y aunque ganaron el período final no pudieron vencer a los inspirados Bucks.

.@JHarden13 has hit 5+ 3-Pointers in ELEVEN straight games; no other player has a streak longer than SEVEN games in NBA history.