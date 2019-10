Gavilán Gómez le dice adiós al Bucaramanga

El futbolista panameño Gabriel Gavilán Gómez anunció el final de su etapa como jugador del Atlético Bucaramanga.

Gómez, de 35 años de edad, se despidió en un escrito publicado en sus redes sociales luego de disputar su último partido con el Atlético Bucaramanga en el empate por 2-2 ante La Equidad en acción de la jornada 20 de la Liga Águila.

"Infinitas gracias por todo @ABucaramanga, fueron 3 años que los llevaré el amarillo y el verde en mi corazón, espero verlos conquistar la Estrella anhelada muy pronto", escribió Gómez en su cuenta oficial de twitter @gavilangomz0628.

El mundialista con Panamá en Rusia 2018 fue titular con el Bucaramanga en la última jornada de la fase regular y fue sustituido al minuto 75 en un partido disputado como local en el estadio Alfonso López.

El Gavilán, ya en su último partido de su contrato, llegó a disputar 30 partidos en este 2019 con el Bucaramanga, 27 de ellos como titular. No obstante, el Bucaramanga no logró avanzar a la siguiente fase al no meterse entre los últimos ocho clasificados, tras terminar en la posición 12 con 25 puntos.

El siguiente paso para el mediocampista podría tratarse de un último vuelo en un equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) para el próximo torneo del 2020 y así realizar sus últimos pasos como futbolista.

No olvidemos que Gómez llegó al fútbol colombiano cuando tenía 19 años y su primer equipo fue el Envigado.

En Colombia jugó con los equipos del Envigado, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, La Equidad, Deportes Tolima y el Atlético Bucaramanga.