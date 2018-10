George Foreman regresa a México para celebrar los 50 años de su oro olímpico

El exboxeador estadounidense George Foreman estuvo de visita en ciudad de México este martes para celebrar los 50 años de su medalla de oro en la categoría de los pesos pesados de los Juegos Olímpicos de 1968.

"Escribí mi nombre en México hace 50 años. Me encanta este país donde gané la medalla olímpica", expresó Foreman, en un evento conmemorativo organizado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

A sus 69 años, Foreman visitó el ring de la Arena México –centro de la ciudad– donde hace medio siglo venció al polaco Lucjan Trela (octavos de final), al rumano Ion Alexe (cuartos de final), al italiano Giorgio Bambini (semifinales) y al soviético Iones Chepulis (final) para adjudicarse el metal dorado.

George Foreman stands in the ring of the Arena Mexico, the same stage in which he won the Olympics Gold Medal 🥇 50 years ago. #WBC #Boxing #Olympics #Legend pic.twitter.com/HpD3tSWAUE

Aquel 26 de octubre, Foreman, de 19 años, se impuso en la final a Chepulis por nocaut técnico en el segundo round.

"México significa mucho para mí, aquí gané el oro y firmé mi primer autógrafo, y en ese momento supe que podía ser una celebridad", declaró Foreman, quien aprovechó para agradecer a José Sulaimán, fallecido presidente del CMB, por haber sido "la primera persona que confió en mí".

"Foreman es, sin duda, uno de los campeones consentidos de mi papá. Por su hazañas arriba del ring y su calidad humana, expresó Mauricio Sulaimán, actual presidente del CMB.

.@GeorgeForeman now has this @WBCBoxing#greenbelt which my father was going to present over 25 years ago and was found in a drawer in LA ! pic.twitter.com/ejRnafeyvq