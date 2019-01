George y Westbrook frenan a Blazers en triunfo del Thunder

Los astros Paul George y Russell Westbrook unieron fuerzas este viernes en la NBA para guiar a los Oklahoma City Thunder en una reñida victoria sobre los Portland Trail Blazers con pizarra de 111-109.

George anotó 37 puntos y Westbrook 31 y Oklahoma City rompió una racha de seis derrotas seguidas ante los Blazers.

El Thunder también había perdido ocho partidos consecutivos en el Moda Center desde febrero de 2014.

El estelar Damian Lillard lideró a los Trail Blazers con 23 puntos y ocho asistencias.

El Thunder se quedó atrás con hasta por 11 puntos en la primera mitad, pero llegó a ponerse al frente al final del tercer cuarto y aumentó la ventaja a 107-97 con solo cuatro minutos por jugar, gracias en parte a 20 puntos en la segunda mitad de Westbrook.

OKC, que ocupa el segundo lugar en la Conferencia Oeste detrás de los Denver Nuggets, ha ganado tres partidos seguidos, incluyendo una victoria de 107-100 sobre los Lakers el miércoles.

En tanto, los Blazers habían ganado dos desafíos consecutivos en general y venían de una victoria en tiempo extra 113-108 en Sacramento el día de Año Nuevo.

Los Thunder reciben el domingo a los Waschington Wizards y los Blazers a los Houston Rockets el sábado.

CELTICS DOMINAN

En Boston, los Celtics lucieron de altura al vencer a los Dallas Mavericks 114-93 con excelente actuación de Gordon Hayward de 16 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias, y 21 tantos de Jaylen Brown.

Jayson Tatum agregó al triunfo 18 puntos y el dominicano Al Horford 10 tantos, ocho rebotes y ocho asistencias.

Los Celtics ganaron fácilmente a pesar de jugar su segundo partido consecutivo sin su estelar anotador Kyrie Irving marginado por problemas en los ojos.

Luka Doncic tuvo 19 puntos y nueve asistencias para Dallas. Harrison Barnes anotó 20 puntos, y DeAndre Jordan tuvo 12 puntos y 15 rebotes por el conjunto texano.

El alemán Dirk Nowitzki, quien recibió dos ovaciones de pie, no anotó y tuvo dos rebotes para Dallas.

Los fanáticos de los Celtics cantaron ¡Dirk! ¡Dirk! en el último minuto, con la esperanza de que hiciera un tiro en lo que podría haber sido su última aparición en Boston del alemán.

Los Mavericks estarán el sábado en Filadelfia contra los Sixers y los Celtics recibirán el lunes a los Brooklyn Nets.

MIAMI GANA

En Miami, el pívot Hassan Whiteside anotó 21 puntos y capturó 18 rebotes para que el Miami Heat superara la marca de .500 por primera vez desde fines de octubre con una victoria de 115-109 sobre los Washington Wizards.

Josh Richardson agregó 18 puntos, James Johnson 17 y el veterano Dwyane Wade 14 para Miami.

Otros del quinteto de Miami que destacaron fueron Justise Winslow con 13 puntos y 10 asistencias, y Bam Adebayo con 11, y el equipo ha ganado 12 de sus últimos 17 partidos.

Por el conjunto capitalino el mejor fue Bradley Beal, que lideró con 33 tantos. También destacaron por Washington Trevor Ariza, con 21 puntos, Otto Porter Jr. con 14 y Jeff Green y Thomas Bryant con 10 cada uno.

Los Wizards visitarán el domingo a los Oklahoma City Thunder y el Heat a los Atlanta Hawks ese mismo día.

En otros resultados, Jazz a Cavaliers 117-91, Pacers a Bulls 119-116, Timberwolves a Magic 120-103, Nets a Grizzlies 109-100, Bucks a Hawks 144-112, Clippers a Suns 121-111 y Knicks a Lakers 119-112.