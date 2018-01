George y Westbrook dominan y los Thunder aplastan a Cavaliers

LeBron James se quedó cerca de alcanzar los 30 mil puntos. Oklahoma City tampoco estuvo muy lejos. Incapaces de frenar a Paul George, Russell Westbrook o Carmelo Anthony, los Cavaliers fueron humillados el sábado 148-124 por los Thunder, que no solo alcanzaron sin problemas su cuarta victoria consecutiva, sino que también impidieron que James hiciera historia.

George terminó con 36 unidades, Westbrook sumó 23 tantos y 20 asistencias y Anthony finalizó con su mejor anotación de la campaña, 29 puntos, para que Oklahoma City empatara la marca de más puntos en contra ante Cleveland en tiempo regular. Filadelfia consiguió 148 en 1972.

Catch, shoot, swish, repeat. Melo with 12 points so far in the third. #thunderuppic.twitter.com/y1AAxwhDcf