Geraldine López se quedó con el Tour

Geraldine López se consagró este domingo como la nueva “reina” del Tour Femenino de Ciclismo de Panamá.

La colombiana se adjudicó la VI versión de este evento del pedal, en la que también se coronó como la mejor escaladora, luego de cinco días de competencia.

López (Bugliatti-Caminos de Omar-Team Infinity), además ganó dos etapas en esta edición 2019 y fue segunda en la clasificación de las metas volantes.

"Es un sueño haber logrado este título que siempre buscamos. Las etapas de montaña fueron la clave, ya que es un terreno que se me viene muy bien por mis cualidades. Ha sido difícil hasta el final, pero, lo importante es que siempre batallamos", dijo López que se convierte en la segunda ciclista nacida en suelo colombiana que gana este Tour de Panamá.

"Desde los 15 años de edad estamos en este deporte, que es de mucha dedicación y disciplina. Esperamos más apoyo para el ciclismo femenino, este tipo de eventos es muy importante para nosotras. Agradezco a Dios y al equipo, trabajamos duros y es indescriptible lo que siento”, señaló la sudamericana que ha competido en su país, Costa Rica y acá en Panamá.

"Un señor en Colombia llamado Hugo Moreno Lobo siempre me animaba cuando empecé en el ciclismo. Recuerdo que una vez me dijo que si la montaña no venía a mí, yo fuera a ella", sentenció.

En la clasificación general individual final Geraldine López acumuló 6 horas 17 minutos y 58 segundos, teniendo como escoltas a la chilena Stephanie Subercaseux (Aguadulce Cycling Team) que terminó a 1:41 y la venezolana Jennifer Cesar (Bugliatti-Caminos de Omar-Team Infinity), que acabó a 5:30 minutos.

La última etapa

La quinta y última etapa se corrió este domingo entre Aguadulce-Penonomé y Aguadulce, con 80 kilómetros la cual fue ganada por la chama Jennifer Cesar que en el embalaje superó a Geraldine López y también a Stephanie Subercaseux, entrando todas con tiempo de 2.07:33 horas a la meta.

Las tres integrantes del podio del día, armaron una fuga a nueve kilómetros de haber partido la jornada, y entraron a meta con 4:32 minutos de ventaja sobre el grupo de persecución que encabezó la costarricense Sharon Ramírez (Aguadulce Cycling Team).

En este trayecto se disputaron tres metas volantes que fueron ganadas por Jennifer Cesar (1) y Geraldine López (2), quedando el galardón para la venezolana Cesar que acumuló 25 unidades.

Geraldine López fue segunda en este apartado con 21 puntos y Stephanie Subercaseux fue tercera con 14.

"Hasta este último día hubo mucha contienda, ya que a parte de las metas volantes, buscábamos entrar al podio final y gracias a la escapada lo conseguimos", indicó Jennifer Cesar, que además se adjudicó tres etapas en este año.

General individual

1-Geraldine López Bugliatti-Caminos de Omar 6.17:58 hras.

2-Stephanie Subercaseux Aguadulce Cycling Team a 1:41

3-Jennifer Cesar Bugliatti-Caminos de Omar a 5:30

4-Sharon Ramírez Aguadulce Cycling Team a 6:26

5-Argelis Bernal Aguadulce Cyclin Team a 12:35

6-Sharon Montenegro Aguadulce Cycling Team a 14:48.

Campeona Prejuvenil

1-Zulianys Fernández Bugliatti-Caminos de Omar.

Campeona elite

1-Anabel Rodríguez Aguadulce Cycling Team.

Mejor Nacional

1-Argelis Bernal Aguadulce Cycling Team.

Master A

1-Argelis Pérez Estancia Bayamón.

Master B

1-Karen Lezcano Victoria Team.

Por Equipos

1-Agudulce Cycling Team.