Ginóbili salva a los Spurs y LeBron da aire a los Cavs

Los San Antonio Spurs evitaron este domingo la barrida ante los campeones defensores Golden State Warriors mientras un magistral LeBron James dio oxígeno a los Cavs al igualar 2-2 su serie frente a los Indiana Pacers.

Los Milwaukee Bucks y los Washington Wizards, como Cleveland, empataron 2-2 sus respectivas eliminatorias.

Los Spurs vencieron a los Warriors 103-90 y tomaron un respiro en esta primera ronda de la Conferencia Oeste, que todavía dominan los campeones con balance de 3-1.

LaMarcus Aldridge tuvo 22 puntos y 10 rebotes para liderar a los Spurs, pero el héroe de los locales fue el argentino Manu Ginóbili, que anotó 10 de sus 16 puntos en el último cuarto en el que podría haber sido su último partido como local con el equipo de San Antonio.

Restando 28 segundos, Ginóbili encestó un triple tras asistencia de Patty Mills para cerrar la victoria. Antes había dejado dos acciones consecutivas que levantaron al público al enfrentar en uno contra uno a Draymond Green y salir victorioso.

