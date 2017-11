Goffin sorprende a Federer en semifinales del Masters

El belga David Goffin, octavo jugador mundial, dio la sorpresa y se clasificó este sábado para la final del Masters de Londres, al derrotar por 2-6, 6-3 y 6-4 al suizo Roger Federer, número dos de la clasificación ATP.

Este domingo, el belga se enfrentará al vencedor de la otra semifinal, entre el búlgaro Grigor Dimitrov, sexto jugador mundial, y el estadounidense Jack Sock, número nueve del ranking.

"Es un momento muy especial, es increíble, no puedo describir lo que siento. Estaba un poco nervioso al principio del partido, pero luego he sentido bien la bola durante el segundo set, he sacado bien, he logrado buenos golpes de derechas... íEs mi mejor día!", señaló el jugador belga.

El viernes Goffin había dicho que no sabía "qué hacer" para batir al legendario suizo, con el que había perdido en sus seis partidos previos. Indicó que intentaría "algo diferente" en esta ocasión.

Desplegó una estrategia muy agresiva en los primeros minutos del partido, pero le faltaba mucha precisión para dominar los intercambios y Federer logró un break de inicio.

Federer cerró la manga con un juego en blanco y un saque directo, tras solo 33 minutos de juego. Parecía que el partido tenía una dirección única.

Pero Goffin sorprendió a todos mejorando su nivel para escaparse 3-0 en la segunda manga. Ahora era Federer el que carecía de precisión y cometía errores sorprendentes.El set decisivo comenzó con el guión del segundo.

Federer intentaba tomar la iniciativa y Goffin combinaba un juego largo con alguna subida para intentar la volea, una estrategia que le dio resultado, rompiendo el saque del suizo en el tercer juego.

Goffin supo controlar los nervios y administrar su ventaja para lograr su primera victoria ante Federer, en su primera participación en el Masters.