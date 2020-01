Gregorio Manzano: 'Nuestro objetivo es el podio de la Liga'

MADRID, España. (EFE).- Gregorio Manzano, entrenador del Atlético de Madrid, destacó hoy que cuenta con "muy buena plantilla" para esta temporada, en la que fijó como objetivo estar entre los tres primeros de la clasificación de Liga, aunque "con paciencia y tiempo", porque es un "equipo nuevo" y hay que ir "paso a paso".

"Con el esfuerzo que ha hecho la dirección deportiva, hay muy buena plantilla y muy buen equipo. Nuestros objetivos tienen que ser lo más altos posibles. Y a eso vamos, a aspirar a que el equipo llegue cuanto más lejos en la Liga Europa y la Copa y estar en el podio y en la Liga de Campeones en la competición de Liga", aseguró.

"Esa es la realidad, porque hemos conformado un equipo con esas pretensiones, y esas deben ser nuestras exigencias. Ahora bien, con paciencia y con tiempo.

Es un equipo nuevo, que hay diez incorporaciones y tenemos que ir paso a paso adaptándonos a todo lo que pretendo de ellos. Pero es un equipo lindo y la gente va a disfrutar de nuestros jugadores en esta temporada. Seguro", añadió.

La siguiente prueba para el Atlético será en Mestalla frente al Valencia. "El equipo está preparado para competir contra cualquier rival. Quizá, con las últimas incorporaciones, falta un poco más de acoplamiento, como es lógico. Eso necesitará su tiempo para que vayan adaptándose y compenetrándose en el terreno de juego", dijo.

"Lo que quiero expresar es que me gustaría que el equipo esté por encima de cualquier jugador y que mañana muestre personalidad y esa manera de querer jugar bien al fútbol y de querer ganar esté o no esté cualquier jugador sobre el terreno de juego", dijo Manzano, quien avanzó que, cuando fichajes como Radamel Falcao, Diego Ribas o Arda Turan estén adaptados, "el equipo va a dar un paso más".

El entrenador no desveló el once para este sábado, aunque sí reconoció que mañana, en sus planes, está darles minutos a esos tres futbolistas, ya sea de inicio o a lo largo del encuentro. "Espero que mañana se les pueda ver, si no en su totalidad, sí en alguna fase del partido", afirmó.

"La gente quiere ver a esos jugadores de inmediato y disfrutar de ellos", admitió Manzano, que recordó que Diego, por ejemplo, lleva "tres meses sin tener competición" y que apuntó: "Lo que vamos a tratar es de que el propio equipo, en su dibujo, no se desestructure por cuestiones que nos lleve más el corazón que la razón".

"Vamos a tener un poco de calma para que se vayan adaptando y espero que sea en el menor plazo de tiempo posible. Diego está para jugar y, cuando lo haga, no hace falta decir que es un gran jugador y un gran fichaje para el Atlético de Madrid", añadió.

Manzano visita Valencia con la idea de juego que ha puesto en marcha en esta pretemporada, tras las incorporaciones de "jugadores de un corte técnico elevado y de una calidad contrastada".

"Sería absurdo pensar que la idea de juego fuera otra distinta. Estamos en la construcción del equipo a través del trato del balón, de la circulación, del control del partido y ojalá de la definición".

El técnico, en cualquier caso, advirtió de que aún quedan "muchos ajustes por acoplar y muchas cosas que corregir" y avisó de que esa idea de juego no pasará siempre por un mismo sistema, sino que tendrá "un dibujo y otro alternativo para poder trabajar distintas opciones según los partidos".

El objetivo más inmediato es vencer en Valencia. "Tenemos que ganar siempre. No es una cuestión de ilusionar, que también, pero en Valencia, contra el Racing, el Osasuna, el Madrid y contra todos.

Toda la plantilla tiene que entender que pertenecen a un club grande por historia, por dimensión social y deportiva, y tenemos que ir a ganar. Mañana, saldremos a ganar", avanzó.

Enfrente estará Roberto Soldado, que marcó tres goles en la primera jornada, aunque el entrenador no planea ningún marcaje especial. "Un jugador que marca tres goles es para tenerlo en cuenta en el próximo partido, pero, si no hubiera hecho ninguno, hubiéramos tenido la misma vigilancia y la misma preocupación por él", repasó.

"Soldado es muy buen jugador y lo ha demostrado. Si ya el Valencia de por sí es un equipo peligroso, Soldado también lo es por sí solo. Iremos precavidos con todos, no sólo con Soldado", valoró.