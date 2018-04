Gregorius y Severino unen fuerzas en triunfo de los Yankees

El lanzador dominicano Luis Severino permitió solamente tres imparables y el curazoleño Didi Gregorius disparó jonrón en la victoria este domingo de los Yankees de Nueva York ante los Azulejos de Toronto por 5-1 en las Grandes ligas.

El novato quisqueyano Miguel Andújar conectó cuatro imparables, incluido un doblete remolcador, por los Yankees, que ganaron tres de cuatro en esta serie particular contra el conjunto canadiense.

El dominicano Teoscar Hernández conectó un cuadrangular contra su compatriota Severino (4-1), pero finalmente este último se llevó la victoria luego de ponchar también a seis bateadores.

Luis Severino's slider is truly a work of art pic.twitter.com/hvdOk1nH78