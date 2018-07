Griezmann se prepara para vivir 'muchas emociones' ante su amigo Godín

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann admitió este domingo que está preparado para un partido de cuartos de final con "muchas emociones" con el duelo entre Francia y Uruguay, que le pondrá frente a frente con dos amigos y compañeros en el Atlético de Madrid, Diego Godín y José Giménez.

La relación de Griezmann con Godín es especialmente fuerte ya que el capitán charrúa tuvo desde el principio una gran importancia para él en la capital española.

"Diego es un gran amigo. Estoy todos los días con él en el vestuario o fuera del campo. Es el padrino de mi hija y supondrá muchas emociones para mí", afirmó Griezmann en una conferencia de prensa, un día después del triunfo 4-3 sobre Argentina y pensando ya en el choque del viernes en Nizhni Novgorod contra la 'Celeste'.

"Cuando mi fichaje por el Atlético le llamé y me animó", cuenta Griezmann sobre el momento en el que decidió salir de la Real Sociedad para probar suerte con los 'colchoneros', en 2014.

Griezmann contó que su "relación con Uruguay" se remonta a su etapa en San Sebastián, "con un entrenador uruguayo (Martín Lasarte) y un compañero uruguayo, Carlos Bueno. Con él comencé a ver partidos del Peñarol", subraya.

"Es una nacionalidad que me encanta, son gentes que adoro. Tengo un poco su estilo, no me rindo nunca y me entrego al máximo", añadió.