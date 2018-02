Guatemalteco, sospechoso de muerte de jugador de Colts

El hombre que al parecer conducía en estado de ebriedad al causar el choque que cobró la vida del linebacker Edwin Jackson, de los Colts de Indianápolis, y su conductor de Uber, había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones — una revelación que de acuerdo a un legislador de Indiana debería indignar a “todos los estadounidenses”.

Manuel Orrego Savala, de 37 años, permanecía encarcelado el lunes, pero no se le han presentado cargos por el accidente letal ocurrido en la Interestatal 70 de Indianápolis.

La policía estatal de Indiana informó que es ciudadano de Guatemala y dio a los agentes un nombre falso tras el choque del domingo.

Los investigadores señalaron que el detenido vivía de nuevo en Estados Unidos sin autorización legal y ya había sido deportado en 2007 y 2009.

We extend our heartfelt condolences to his family, friends, and the Colts organization. pic.twitter.com/SGREYpyDx3

La policía indicó que Jackson, de 26 años, y Jeffrey Monroe, un conductor de Uber de 54, estaban parados afuera del auto de Monroe en la lateral de la carretera interestatal 70 en Indianápolis luego que Jackson se sintiera mal durante un viaje como usuario de la compañía de transporte.

Ambos murieron atropellados por una camioneta tipo pickup conducida por Orrego Savala, de acuerdo con la policía.

Las autoridades creen que el guatemalteco conducía bajo los influjos del alcohol y sin licencia. Una prueba de alcoholemia realizada en el lugar reveló que Orrego Savala tenía un contenido de alcohol en la sangre de 0.239%, casi tres veces el límite legal para conducir en Indiana, de acuerdo a una declaración jurada de causa probable.

It is with a heavy heart that we share the loss of one of our own.

Edwin Jackson always brought a smile to our locker room and the community. Our thoughts are with his family and friends during this difficult time.

We will miss him greatly: https://t.co/Vuql2FD59Rpic.twitter.com/7gVR9PvmuA