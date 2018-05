Hamilton ocupará la 'pole position' en el Gran Premio de España

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) dominó este sábado las calificaciones del Gran Premio de España, quinta prueba de la temporada de Fórmula Uno, para lograr su segunda pole position del año, tras la primera en Australia en la prueba inaugural.

El actual campeón del mundo y líder de la temporada logró además el récord del circuito, en 1 minuto, 16 segundos y 173 milésimas, 40 milésimas menos que su compañero finlandés Valtteri Bottas, quien acompañará al británico en la primera línea de la parrilla de salida este domingo.

