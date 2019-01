Harden y los Rockets hacen historia; pero pierden

El estelar escolta de los Houston Rockets James Harden continuó haciendo historia, una jornada más con su decimoctavo encuentro consecutivo anotando más de 30 puntos, pero su equipo cayó este miércoles 142-145 frente a los Brooklyn Nets.

Harden se lució con 58 tantos (16/34) e igualó al legendario Elgin Baylor con 18 partidos seguidos por encima de la treintena de unidades. La Barba tiene ya solo por delante al mítico Wilt Chamberlain, quien lo logró 65 veces en la temporada 1961-1962, 25 en 1960 y 20 en 1964.

Además, se convirtió en el tercer jugador de la historia con múltiples rachas de juegos consecutivos con 50 puntos, luego de destrozar en su último encuentro a los Grizzlies con 57.

El escolta del cuadro texano también cerró su particular círculo al superar los 40 ante los Nets, el único equipo frente al que no había llegado a esta marca.

Houston también dejó huella a nivel grupal, al pulverizar el anterior récord de triples intentados en un encuentro, que estaba en 61, para marcarlo ahora en 70.

Pero todas esas marcas fueron insuficientes para darle el triunfo a los Rockets.

Los Nets, el joven equipo del técnico Kenny Atkinson, que lucha por las últimas posiciones que dan acceso a los playoffs en el Este, se zafaron durante la primera mitad, marchándose al descanso con una ventaja de ocho puntos (62-54).

Harden se echó a los Rockets a la espalda en la segunda parte, con un parcial de 40-23 en el tercer cuarto para que Houston gozara de una renta de 14 puntos, que luego desperdiciaron en los compases finales.

Los Nets lograron remontar cuatro unidades de desventaja en los últimos segundos del tiempo regular, forzando la prórroga y, allí, Spencer Dinwiddie forzó un 2+1 prácticamente sobre la chicharra para sentenciar la contienda. Gerald Green, con el tiempo encima, erró el triple que hubiera igualado el choque.

That moment when @SDinwiddie_25 took the game into his hands 😲 pic.twitter.com/UPM1Yyo4Xp