Harden sigue imparable; anota 57 puntos en triunfo de Rockets sobre Grizzlies

El astro canastero James Harden, líder anotador de la NBA, terminó este lunes con un récord de 57 puntos para llevar a los Houston Rockets a una victoria de 112-94 sobre los Memphis Grizzlies.

El MVP reinante (Jugador Más Valioso) extendió su racha de juegos de al menos 30 puntos a 17, sumando 36 tantos en los dos primeros parciales para poner a Houston en la cima.

Es la racha más larga desde que Wilt Chamberlain tuvo 20 juegos consecutivos de al menos 30 cartones en 1964.

Así, Harden llegó a 14 juegos con al menos 40 puntos esta temporada, ocho en sus últimas 11 apariciones.

Es también la tercera vez que supera los 50 tantos esta temporada y la número 12 en su carrera.

